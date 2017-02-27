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Сегодня ЕС окончательно утвердит безвизовый режим для Грузии

27.02.2017 10:22
Вопрос включен в повестку дня заседания Совета ЕС в понедельник
Сегодня ЕС окончательно утвердит безвизовый режим для Грузии
Фото: EPA

Сегодня, 27 февраля, Евросоюз окончательно утвердит решение об отмене визовых требований для граждан Грузии, которое вступит в силу до конца марта. Об этом сообщает Укринформ.

Этот вопрос включен в повестку дня заседания Совета ЕС в понедельник.

Одновременно с решением относительно Грузии министры стран-членов ЕС также окончательно одобрят новый механизм приостановления безвизовых режимов для всех третьих стран.

"Эти вопросы будут утверждены без обсуждения. Далее по процедуре законодательный акт о внесении Грузии в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования для краткосрочных поездок в страны-члены ЕС, будет опубликован и вступит в силу через 20 дней", - отмечается в сообщении.

Прогнозируется, что это должно произойти до конца марта.

Еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос относительно окончательного утверждения безвизового режима прибыл в воскресенье в Грузию, назвав у себя в Twitter 27 февраля "историческим днем для Грузии и соседей ЕС".

Относительно Украины, как ожидается, процесс визовой либерализации должен продолжиться 28 февраля, когда Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия начнут трехсторонние переговоры о проекте законодательного акта об отмене визовых требований для украинцев. 

После дальнейшего голосования в Европарламенте и утверждения Советом ЕС безвизовый режим для Украины может вступить в силу через несколько месяцев.

2 февраля сообщалось, что Европейский парламент проголосовал за визовую либерализацию для граждан Грузии.

Смотрите также: Инфографика: Почти реальность. Что стоит знать о безвизовом режиме с ЕС

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ЛIГАБiзнесIнформ
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