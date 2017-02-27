Сегодня ЕС окончательно утвердит безвизовый режим для Грузии
Сегодня, 27 февраля, Евросоюз окончательно утвердит решение об отмене визовых требований для граждан Грузии, которое вступит в силу до конца марта. Об этом сообщает Укринформ.
Этот вопрос включен в повестку дня заседания Совета ЕС в понедельник.
Одновременно с решением относительно Грузии министры стран-членов ЕС также окончательно одобрят новый механизм приостановления безвизовых режимов для всех третьих стран.
"Эти вопросы будут утверждены без обсуждения. Далее по процедуре законодательный акт о внесении Грузии в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования для краткосрочных поездок в страны-члены ЕС, будет опубликован и вступит в силу через 20 дней", - отмечается в сообщении.
Прогнозируется, что это должно произойти до конца марта.
Еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос относительно окончательного утверждения безвизового режима прибыл в воскресенье в Грузию, назвав у себя в Twitter 27 февраля "историческим днем для Грузии и соседей ЕС".
Относительно Украины, как ожидается, процесс визовой либерализации должен продолжиться 28 февраля, когда Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия начнут трехсторонние переговоры о проекте законодательного акта об отмене визовых требований для украинцев.
После дальнейшего голосования в Европарламенте и утверждения Советом ЕС безвизовый режим для Украины может вступить в силу через несколько месяцев.
2 февраля сообщалось, что Европейский парламент проголосовал за визовую либерализацию для граждан Грузии.
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