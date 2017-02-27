Глава Европарламента предложил размещать беженцев в Ливии
Глава Европарламента Антонио Таяни предложил странам Евросоюза создать в Ливии лагеря для беженцев. Об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, сообщает Deutsche Welle.
"Было бы правильным создать лагеря для беженцев в Ливии. С этой целью ЕС должен заключить с Ливией соглашение", - сказал Таяни.
По его словам, такие лагеря должны быть оснащены всем необходимым для беженцев, в частности там должно быть достаточное количество врачей и медикаментов.
"Необходимо выделить финансовые ресурсы, чтобы люди могли жить в достойных условиях в течение нескольких месяцев или лет. Лагеря для беженцев не должны стать концентрационными лагерями", - подчеркнул глава Европарламента.
Кроме того, Таяни призвал к созданию "плана Маршалла" для африканских стран. "Или мы его начнем сейчас, или миллионы африканцев в течение следующих 20 лет прибудут в Европу", - отметил он.
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По мнению еврочиновника, план должен включать в себя образовательные программы для населения, модернизацию и развитие сельского хозяйства и создание совместных предприятий.
26 февраля 2017 года сообщалось, что на западе Швеции горел крупнейший в стране приют для беженцев.
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