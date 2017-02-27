Совет ЕС одобрил механизм приостановки безвизовых режимов

Как отметили в Совете ЕС, данный инструмент позволит Брюсселю адекватно реагировать в том случае, если какая-либо страна перестанет отвечать критериям

Совет Евросоюза в понедельник, 27 февраля 2017 года, утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



"Либерализация визового режима дает большие преимущества ЕС и третьим странам. В то же время ЕС должен иметь возможность эффективно реагировать в случаях несоблюдения правил. Утвержденный сегодня механизм приостановления облегчает противостояние злоупотреблениям", - прокомментировал принятое решение Кармело Абела, министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты, председательствующей в Совете ЕС.



Утвержденный механизм, в частности, упрощает процедуру информирования странами - членами ЕС об обстоятельствах, которые могут повлечь за собой приостановление безвизового режима, позволяет Еврокомиссии инициировать приостановление по собственной инициативе и ставит перед ЕК задачу ежегодно докладывать Европарламенту и Совету ЕС о том, насколько третьи страны, которым предоставлен безвизовый режим, продолжают соответствовать необходимым критериям.

Механизм расширяет перечень возможных оснований для приостановления безвизового режима, добавляя в него сужение сотрудничества с третьей страной по вопросам реадмиссии (согласие государства на прием своих граждан, депортированных из других государств), существенное увеличение числа отказов в реадмиссии, в том числе для граждан третьих стран, следующих транзитом, и существенное увеличение риска для общественного порядка или внутренней безопасности государств-членов ЕС.

Еврокомиссия будет иметь полномочия временно приостанавливать действие безвизовых режимов на девять месяцев для определенных категорий граждан с возможностью продления действия этой меры. В течение периода приостановки безвизового режима Комиссия вместе с заинтересованной страной должна попытаться найти выход из ситуации, которая привела к введению механизма приостановки.

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Одобренный документ теперь должны подписать представители Совета ЕС и Европарламента, после чего текст будет опубликован в официальном журнале Евросоюза. Механизм вступит в силу спустя 20 дней после опубликования.

Сегодня, 27 февраля, Совет Евросоюза также одобрил визовую либерализацию для граждан Грузии.



Относительно Украины, как ожидается, процесс визовой либерализации должен продолжиться 28 февраля, когда Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия начнут трехсторонние переговоры о проекте законодательного акта об отмене визовых требований для украинцев. После дальнейшего голосования в Европарламенте и утверждения Советом ЕС безвизовый режим для Украины может вступить в силу через несколько месяцев.

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