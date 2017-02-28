Конгресс пока не нашел доказательств связей штаба Трампа с РФ
Комитет по разведке Конгресса США пока не нашел доказательств контактов между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и властями Российской Федерации во время предвыборной кампании в 2016 году. Об этом сообщил глава комитета Дэвид Нуньенс, передает Голос Америки.
Однако комитет планирует расширить расследование действий России, рассмотрев также обвинения во вмешательстве в американские выборы.
27 февраля Белый дом заявил, что выступает против назначения спецпрокурора для расследования попыток России повлиять на прошлогодние выборы в США, а также связей между Москвой и ближайшим окружением президента Трампа.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
21:30
-
вчера
19:03
-
вчера
18:42
-
вчера
18:07
-
вчера
17:29