Конгресс пока не нашел доказательств связей штаба Трампа с РФ

По словам главы комитета по разведке, расследование действий России во время выборов в США будет расширено

Комитет по разведке Конгресса США пока не нашел доказательств контактов между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и властями Российской Федерации во время предвыборной кампании в 2016 году. Об этом сообщил глава комитета Дэвид Нуньенс, передает Голос Америки.

Однако комитет планирует расширить расследование действий России, рассмотрев также обвинения во вмешательстве в американские выборы.

27 февраля Белый дом заявил, что выступает против назначения спецпрокурора для расследования попыток России повлиять на прошлогодние выборы в США, а также связей между Москвой и ближайшим окружением президента Трампа.

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