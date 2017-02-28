Канада выделит более $200 млн помощи Ближнему Востоку

Канада будет предоставлять гуманитарную помощь самым уязвимым слоям населения стран Ближнего Востока

В рамках стратегии по решению конфликта на Ближнем Востоке Канада на протяжении трех лет выделит Сирии, Ираку, Иордании и Ливану 239,5 млн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в Министерстве международного развития Канады, передает Укринформ.

"Миллионы вынужденных переселенцев в Сирии и Ираке нуждаются в нашей помощи. Некоторые возвращаются домой в разрушенные города и села, но многие страдают из-за невозможности удовлетворить базовые потребности...Канада будет продолжать защищать их достоинство и отстаивать интересы самые уязвимых, особенно женщин и девушек, которых эта трагедия задела больше всего", - сообщила министр международного развития Канады Мари-Клод Бибо.

22 февраля Центральное разведывательное управление США заморозило программу предоставления военной помощи повстанцам на северо-востоке Сирии.

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