Советница Трампа удивила соцсети своим фото в Овальном кабинете

Снимок был сделан на фоне президента Дональда Трампа, который позировал перед камерами вместе с руководителями вузов и колледжей для афроамериканцев

Фотография старшего советника президента США Келлиэнн Конуэй, на которой она забралась с ногами на диван в Овальном кабинете Белого дома, вызвала критику пользователей соцсетей. Об этом пишет ВВС.

Снимок был сделан на фоне президента Дональда Трампа, который позировал перед камерами вместе с руководителями вузов и колледжей для афроамериканцев.

Конуэй также сделала несколько снимков с Трампом и его гостями на мобильный телефон.

Пользователи социальных сетей обвинили Конуэй в неуважении к Овальному кабинету, народу США и его президенту. Кроме того, советницу Трампа заподозрили в том, что она с пренебрежением отнеслась к этому мероприятию. Другие призвали не преувеличивать масштаб произошедшего.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.