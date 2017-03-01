ООН: войска Сирии и РФ намеренно бомбили и обстреливали Алеппо

В докладе Независимой комиссии ООН сообщается, что мирные жители Алеппо становились мишенью обстрелов и использовались войсками в качестве живого щита

В ходе битвы за Алеппо войска Российской Федерации и режима Башара Асада обстреливали жилые районы и объекты гражданской инфраструктуры, совершали серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, которые могут быть квалифицированы как военные преступления. Об этом говорится в докладе Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии, сообщает Центр новостей ООН.

"Гражданские лица в Алеппо оказались не только в кольце огня, но и зачастую в ходе обстрелов становились мишенью ", - заявил председатель Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии Паулу Пиньейру, представляя ее 13-й доклад. Документ посвящен событиям в сирийском Алеппо в период с июля по декабрь 2016 года. Он был подготовлен на основе собеседований с 290 очевидцами и жертвами преступлений.

"Месяцами сирийские и российские силы беспрерывно наносили удары с воздуха по восточным районам Алеппо в рамках своей стратегии принуждения противника к капитуляции. Больницы, приюты для сирот, рынки, школы и жилые дома превращались в руины", - сказал Пиньейру, подчеркнув, что в конце июля проправительственные силы окружили восточную часть Алеппо и, таким образом, отрезали гражданское население от снабжения продовольствием и медикаментами.

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В докладе говорится, что в результате ежедневных бомбардировок, которые велись с использованием авиабомб, ракет "воздух-земля", кассетных боеприпасов, зажигательных бомб и бочковых бомб, а также боеприпасов с зарядом отравляющих веществ в восточном Алеппо погибли сотни гражданских лиц, в том числе дети.

Глава Комиссии напомнил, что одним из наиболее шокирующих нападений, совершенных сирийскими силами, был авиаудар по гуманитарной колонне из 17 грузовиков, в результате которого были убиты 14 сотрудников гуманитарных организаций и уничтожены жизненно необходимые гуманитарные грузы.

Пиньейру отметил, что грубейшие нарушения прав человека в Алеппо совершались всеми сторонами конфликта. Когда в восточном Алеппо началась военная операция и жители этих кварталов пытались бежать, то некоторые вооруженные группы удерживали их силой и использовали в качестве "живого щита". К тому же вооруженные группы постоянно обстреливали гражданское население западных районов Алеппо.

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Они использовали самодельные вооружения и вели неизбирательный огонь по жилым кварталам. Одним из наиболее широко применявшихся видов оружия являлись так называемые "адские пушки".

В своем докладе члены Комиссии призвали все государства прекратить поставки оружия, а также отказаться от финансовой и технической помощи воюющим сторонам.

28 февраля Россия и Китай применили вето при голосовании за резолюцию Совбеза ООН о введении санкций против правительства Сирии за применение химического оружия.

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