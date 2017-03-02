Европарламент лишил Ле Пен депутатской неприкосновенности

Лидер французского Нацфронта лишена иммунитета после скандала, связанного с публикацией ею в соцсети фото жестокости террористов ИГ

Европарламент в четверг, 2 марта, лишил лидера французского Национального фронта Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности из-за опубликования ею изображений жестокости террористов Исламского государства. Решение вступает в силу незамедлительно, сообщает RFI.



Снятие неприкосновенности с Ле Пен по обвинениям в распространении изображений актов насилия не означает, что это коснется других дел, возбужденных против лидера крайне правых. Политика также обвиняют в том, что она назначала сотрудников Нацфронта парламентскими ассистентами и выплачивала им зарплаты из бюджета Европарламента.



28 февраля 2017 года комиссия по юридическим вопросам ЕП большинством голосов одобрила лишение Ле Пен депутатского иммунитета.



Французские правоохранители начали расследование в отношении лидера Нацфронта и кандидата в президенты Франции после того, как в декабре 2015-го Ле Пен опубликовала в Twitter фотографии убийства заложников ИГ. Среди них были изображения казни американского журналиста Джеймса Фоули.



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После полемики, вызванной этими публикациями, Ле Пен была вынуждена удалить их со своей страницы.



Снятие неприкосновенности открывает дорогу официальному расследованию в отношении политика. Если суд признает Ле Пен виновной в распространении изображений актов насилия, ей грозит наказание в виде штрафа на сумму €75 тысяч и трех лет тюремного заключения.

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