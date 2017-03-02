USD:  26.96  27.26   EUR:  28.30  28.92  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Европарламент лишил Ле Пен депутатской неприкосновенности

02.03.2017 14:08
Лидер французского Нацфронта лишена иммунитета после скандала, связанного с публикацией ею в соцсети фото жестокости террористов ИГ
Европарламент лишил Ле Пен депутатской неприкосновенности
Марин Ле Пен (фото - EPA)

Европарламент в четверг, 2 марта, лишил лидера французского Национального фронта Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности из-за опубликования ею изображений жестокости террористов Исламского государства. Решение вступает в силу незамедлительно, сообщает RFI.

Снятие неприкосновенности с Ле Пен по обвинениям в распространении изображений актов насилия не означает, что это коснется других дел, возбужденных против лидера крайне правых. Политика также обвиняют в том, что она назначала сотрудников Нацфронта парламентскими ассистентами и выплачивала им зарплаты из бюджета Европарламента.

28 февраля 2017 года комиссия по юридическим вопросам ЕП большинством голосов одобрила лишение Ле Пен депутатского иммунитета.

Французские правоохранители начали расследование в отношении лидера Нацфронта и кандидата в президенты Франции после того, как в декабре 2015-го Ле Пен опубликовала в Twitter фотографии убийства заложников ИГ. Среди них были изображения казни американского журналиста Джеймса Фоули.

Читайте также: Рейтинг Ле Пен не пострадал из-за уголовного расследования - СМИ

После полемики, вызванной этими публикациями, Ле Пен была вынуждена удалить их со своей страницы.

Снятие неприкосновенности открывает дорогу официальному расследованию в отношении политика. Если суд признает Ле Пен виновной в распространении изображений актов насилия, ей грозит наказание в виде штрафа на сумму €75 тысяч и трех лет тюремного заключения.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 