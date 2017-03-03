Макрон вырвался на первое место в президентской гонке - опрос

Однако результаты опроса показывают, что если кандидатом от консерваторов станет Ален Жюппе вместо Франсуа Фийона, то первенство достанется ему

Независимый кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон сможет победить лидера французской ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен уже в первом туре президентских выборов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на результаты опроса Odoxa.

Согласно результатам, Макрон уже в первом туре, который состоится 23 апреля, получит 27% голосов, тогда как Ле Пен может набрать 25,5%, оставив позади кандидата от правоцентристской партии Республиканцы Франсуа Фийона с его 19%.

Однако если Фийон снимет свою кандидатуру, вместо него от консервативной партии примет участие в президентской гонке Ален Жюппе, которого в первом туре готовы поддержать 26,5% избирателей, Макрона - 25%, а Ле Пен - 24%.

Ранее сообщалось, что независимый кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон должен победить лидера ультраправых Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов.

27 февраля 2017 года сообщалось, что Макрон может обогнать Ле Пен только во втором туре президентских выборов.

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