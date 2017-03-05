71% французов хотят выхода Фийона из президентской гонки - опрос
Большинство французов высказались за то, чтобы кандидат в президенты Франции от партии Республиканцы Франсуа Фийон снял свою кандидатуру. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром Ifop, передает RFI.
При этом 68% французов полагают, что политик все же не уйдет с предвыборной гонки.
2 марта полиция провела обыски в доме Франсуа Фийона.
4 марта из команды Фийона ушли глава штаба и пресс-секретарь. О прекращении своей поддержки Фийона высказалась также центристская партия Франции Союз демократов и независимых.
Читайте также: Макрон: Реформатор, сокрушивший планы Кремля во Франции
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:54
-
11:51
-
вчера
18:54
-
вчера
18:44
-
вчера
17:07
Новости партнеров
- 31330
- 18289
- 15996
- 15726
- 11164