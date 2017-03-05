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71% французов хотят выхода Фийона из президентской гонки - опрос

05.03.2017 17:06
Скандал вокруг Фийона связан с расследованием информации о том, что его супруга в 2000-е годы работала фиктивной помощницей Фийона-депутата
71% французов хотят выхода Фийона из президентской гонки - опрос
Франсуа Фийон (фото - ЕРА)

Большинство французов высказались за то, чтобы кандидат в президенты Франции от партии Республиканцы Франсуа Фийон снял свою кандидатуру. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром Ifop, передает RFI.

При этом 68% французов полагают, что политик все же не уйдет с предвыборной гонки.

2 марта полиция провела обыски в доме Франсуа Фийона.

4 марта из команды Фийона ушли глава штаба и пресс-секретарь. О прекращении своей поддержки Фийона высказалась также центристская партия Франции Союз демократов и независимых.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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