В Париже проходит массовый митинг в поддержку Франсуа Фийона
05.03.2017 19:15
Кандидат в президенты Франции Фийон надеется, что митинг продемонстрирует его популярность среди французов
Фото: ЕРА
В Париже начался митинг сторонников кандидата в президенты от Республиканской партии Франсуа Фийона. Об этом сообщает Би-би-си.
Отмечается, что Фийон надеется, что многотысячный митинг продемонстрирует, что он по-прежнему популярен, несмотря на то что в ближайшем будущем против него может быть возбуждено уголовное дело, а его кампания продолжается.
Фото: ЕРА
Пенелопа Фийон и Франсуа Фийон (фото - ЕРА)
Однако ранее сегодня сообщалось, что, согласно опросу, 71% французов хотят выхода Фийона из президентской гонки.
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