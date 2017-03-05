В Париже проходит массовый митинг в поддержку Франсуа Фийона

Кандидат в президенты Франции Фийон надеется, что митинг продемонстрирует его популярность среди французов

В Париже начался митинг сторонников кандидата в президенты от Республиканской партии Франсуа Фийона. Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что Фийон надеется, что многотысячный митинг продемонстрирует, что он по-прежнему популярен, несмотря на то что в ближайшем будущем против него может быть возбуждено уголовное дело, а его кампания продолжается.





Фото: ЕРА





Пенелопа Фийон и Франсуа Фийон (фото - ЕРА)

Однако ранее сегодня сообщалось, что, согласно опросу, 71% французов хотят выхода Фийона из президентской гонки.

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