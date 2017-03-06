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В Панаме автобус сорвался в ущелье: 16 погибших

06.03.2017 05:28
Автобус перевозил фермеров, все погибшие - мужчины
В Панаме автобус сорвался в ущелье: 16 погибших
Фото: Bomberos De Panamá/Twitter

В Панаме автобус, в котором ехали фермеры, сорвался в ущелье. Об этом сообщает AP.

Погибли 16 человек. Больше 39 человек пострадали, по информации властей.

Авария произошла на Панамериканском шоссе за 170 км от столицы. Власти не сообщают подробностей о причинах ДТП.

Спикер правительства сообщил, что все погибшие - мужчины. 

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