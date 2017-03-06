В Панаме автобус сорвался в ущелье: 16 погибших

Автобус перевозил фермеров, все погибшие - мужчины

В Панаме автобус, в котором ехали фермеры, сорвался в ущелье. Об этом сообщает AP.



Погибли 16 человек. Больше 39 человек пострадали, по информации властей.



Авария произошла на Панамериканском шоссе за 170 км от столицы. Власти не сообщают подробностей о причинах ДТП.



Спикер правительства сообщил, что все погибшие - мужчины.

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