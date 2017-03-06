Жюппе: Я не буду кандидатом на пост президента Франции
Бывший премьер-министр Франции, мэр города Бордо Ален Жюппе заявил, что решил "раз и навсегда" не принимать участие в президентских выборах во Франции. Об этом сообщает агентство Reuters.
Жюппе мог бы стать кандидатом от республиканцев в случае отказа Франсуа Фийона.
"Я подтверждаю, раз и навсегда, что я не буду кандидатом на пост президента республики", - сказал Жюппе.
Он добавил, что это произошло потому, что не в состоянии объединить вокруг себя все силы. "Наша страна больна... Для меня это слишком поздно, но это не слишком поздно для Франции", - заявил 71-летний мэр.
Издание сообщает, что бывший президент Франции Николя Саркози предложил Фийон и Жюппе встретиться для того, чтобы выработать решение выхода из кризиса. Жюппе не упомянул план Саркози, но отметил, что Фийон поставил себя в "тупик" своей реакцией на скандал вокруг его персоны.
3 марта сообщалось, что кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон в первом туре выборов получит 27% голосов, тогда как ультраправый кандидат Марин Ле Пен может набрать 25,5%, оставив позади Фийона с его 19%.
Однако если Фийон снимет свою кандидатуру, вместо него от консервативной партии примет участие в президентской гонке Жюппе, которого в первом туре готовы поддержать 26,5% избирателей, Макрона - 25%, а Ле Пен - 24%.
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