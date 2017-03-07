Суд разрешил странам ЕС не давать гуманитарные визы беженцам

Вопрос выдачи гуманитарных виз для беженцев будет регулироваться национальным законодательством каждого отдельного государства ЕС, постановил суд

Европейский суд в Люксембурге постановил, что страны Европейского Союза вправе сами решать, выдавать ли гуманитарные визы беженцам. Об этом сообщает пресс-службы суда в Twitter.

"Законодательство ЕС не требует, чтобы страны Евросоюза предоставляли гуманитарные визы лицам, желающим въехать на их территорию, чтобы требовать убежища", - говорится в сообщении.

Таким образом, вопрос выдачи виз будет регулироваться национальным законодательством каждого отдельного государства.

1 марта сообщалось, что правящая коалиция Австрии готовит закон, который позволит отказывать в предоставлении жилья просителям убежища, чьи прошения были отклонены.

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