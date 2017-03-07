Малайзия обвинила КНДР в захвате своих 11 граждан

В Малайзии заявляют, что власти Северной Кореи задержали и незаконно удерживают 11 малазийцев, среди которых дипломаты, чиновники и сотрудники ООН

Малайзия обвинила Северную Корею в том, что страна удерживает 11 малазийских граждан в заложниках. Как пишет CNN, это очередное напряжение в дипломатическом диалоге между странами, возникшем после убийства Ким Чон Нама - брата северокорейского диктатора.

Среди 11 малазийцев, которые, как предполагается, находятся в КНДР, - четверо сотрудников посольства и члены их семей, двое сотрудников ООН, а также один представитель правительства Малайзии.

"Этот отвратительный акт, фактически удержание наших граждан в заложниках, полностью игнорирует все международное право и дипломатические нормы", - заявил премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, комментируя эту новость.

Северокорейские же СМИ сообщают, что "Пхеньян не позволит малазийским гражданам в Северной Корее уйти, пока Куала-Лумпур не будет гарантировать безопасность своих собственных дипломатов и граждан в Малайзии".

В ответ на это заявление Малайзия запретила всем гражданам Северной Кореи покидать Малайзию до тех пор, пока страна не будет "уверена в безопасности и безопасности всех малайзийцев в Северной Корее".

Ранее в посольстве Северной Кореи в Куала-Лумпуре были задержаны три гражданина КНДР, среди которых были дипломаты, которых хотели допросить по поводу убийства брата Ким Чен Ына.

Старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Он являлся старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным Ким Чен Ыну, у них разные матери.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.