Выборы во Франции: у Фийона нашли незадекларированный кредит

По данным французской газеты Le Canard Enchaine, кандидат от правой партии Франсуа Фийон "не счел нужным" сообщить о кредите от друга-миллиардера

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон не задекларировал беспроцентный кредит в размере 50 тыс евро, который он взял у друга-миллиардера, совладельца рейтингового агентства Fitch Марка Ладре де Лашарьера в 2013 году. Об этом сообщает AFP cо ссылкой на газету Le Canard Enchaine.

Отмечается, что Фийон "не счел нужным" сообщить о кредите от де Лашарьера государственному наблюдателю за прозрачностью.

Вместе с тем, как отмечает газета, адвокат Фийона Антонин Леви подтвердил, что кредит был полностью погашен.

Le Canard Enchaine также сообщила, что следователи изучают консалтинговую фирму 2F Conseil, которую Фийон якобы основал в 2012 году после того, как покинул пост премьер-министра. Деятельность фирмы, по данным газеты, якобы принесла ему сотни тысяч евро дохода.

Фийон в свою очередь отрицает любые нарушения со своей стороны.

Рейтинг Фийона резко упал после того, как газета Le Canard Enchaine в конце января сообщила, что он, будучи депутатом парламента, фиктивно устроил жену Пенелопу Кларк на должность своей ассистентки. 6 января финансовый отдел прокуратуры Франции начал следственную проверку по делу о работе жены Фийона в качестве парламентского ассистента.



Сам политик уже принес свои извинения, заявив, что "ошибся", когда нанял жену и детей. Этого, однако, не хватило, чтобы уберечь рейтинг Фийона от частичного падения.

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