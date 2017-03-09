Директор ФБР: Россия - на вершине зловещего слоеного пирога угроз

Путинская Россия входит в список стран, которые угрожают национальной безопасности США. Об этом, выступая на ежегодной конференции по кибербезопасности в Бостонском колледже, заявил директор ФБР Джеймс Коми, пишет агентство Голос Америки.

"Существующие угрозы я обычно описываю как зловещий слоеный пирог. Самый верхний слой - это такие государства, как Китай, Россия, Иран, Северная Корея... Следующий уровень - это международные синдикаты (киберпреступников), которые занимаются хищениями информации, денег и технологий, зачастую по заказу государств и правительств", - отметил он.

По словам Коми, сегодня ФБР уделяет "особое внимание" вопросам кибербезопасности, стремясь найти баланс между охраной частной жизни граждан и защитой интересов государства.

"Каждый из нас предпочитает считать, что его дом, машина, телефон и компьютер защищены от внешнего вторжения. Но при этом правоохранительные органы имеют право по решению суда нарушать это правило, и в некоторых случаях судья может заставить любого из нас рассказать о подробностях своей частной жизни... В Америке не существует такого понятия, как абсолютная неприкосновенность частной жизни. Нет таких сфер в Америке, куда бы не могла дотянуться рука закона", - пояснил он.

Спецпроект LIGA.net: Вирус Трампа. Каким будет мир в 2017 году

При этом глава ФБР отказался комментировать ход расследования о вмешательстве Кремля в ход президентских выборов в США, и заявил, что не собирается покидать свой пост до конца 10-летнего срок, на который обычно назначается руководитель ведомства.

"Вам придется иметь дело со мной еще шесть с половиной лет", - отметил назначенный на должность в 2013 году распоряжением Барака Обамы чиновник.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.