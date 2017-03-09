На Гавайях в суде добиваются отмены миграционного запрета Трампа

Первое слушание по иску пройдет 15 марта - за день до вступления в силу подписанного Дональдом Трампом нового указа

Власти американского штата Гавайи пытаются через суд добиться отмены нового запрета на въезд в США для граждан шести стран. Об этом сообщает служба Би-би-си.

Гавайи стали первым штатом, который обратился в суд с просьбой отменить вновь подписанный президентом США Дональдом Трампом 6 марта запрет.

Первый запрет, введенный Трампом в январе, был отменен окружным судом Сиэтла.

В иске, поданном представляющими штат адвокатами в федеральный суд в Гонолулу, говорится, что из-за запрета пострадает мусульманское население штата, снизится приток туристов и обучающихся из-за рубежа.

"Гавайи - особенный штат, потому что на протяжении своей истории он был устроен так, чтобы избегать дискриминации", - прокомментировал иск генеральный прокурор штата Даг Чин.

"20% нашего населения родились за рубежом, 100 тысяч наших жителей не имеют гражданства (США, - ред), 20% рабочей силы составляют люди из других стран", - добавил Чин.

Первое слушание по иску пройдет на 15 марта, за день до вступления в силу подписанного Дональдом Трампом нового указа, приостанавливающего на 90 дней въезд в США граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Эксперты отмечают, что иск Гавайев по содержанию похож на иск Сиэтла, на основании которого был отменен первый запрет, но это не означает, что он автоматически будет удовлетворен.

Как отметил профессор юриспруденции Ричмондского университета Карл Тобиас, в новом указе Трампа предусмотрен пропуск граждан мусульманских стран и содержится еще несколько послаблений по сравнению с предыдущим запретом.

"Администрация подчистила указ, но достаточно ли - мне не ясно", - отметил Тобиас.

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28 января Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена сроком на 90 дней.

Указ раскритиковали многие мировые лидеры, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Впоследствии федеральный суд Сиэтла приостановил действие этого указа.

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