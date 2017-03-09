Лукашенко решил пока не взимать "налог с тунеядцев"

Вместе с тем, сам декрет о взимании налога отменен не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что "налог с тунеядцев" в течение ближайшего года взыскивать не будут. Однако соответствующий декрет не отменят. Об этом Лукашенко сказал сегодня на совещании об актуальных вопросах развития страны, сообщает БЕЛТА.

Введение этого налога вызвало протесты граждан. Впервые за многие годы белорусы устроили несанкционированные акции протеста.

"Декрет № 3 о предупреждении социального иждивенчества отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор", - сказал Лукашенко.

Лукашенко также заявил, что "налог на тунеядцев" не преследует финансово-экономических целей.

"Это идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно - заставить работать тех, кто должен и кто может. Это главное", - сказал он.

Лукашенко поручил правительству к 1 апреля окончательно определить списки тех, кто должен вносить платежи.

Ранее в Беларуси прошли акции протеста против декрета о "тунеядстве". В частности белорусы вышли на улицы Минска и Гомеля.

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