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Утечка радиации: госинформагентство РФ создало фейк об Украине

10.03.2017 03:58
РИА Новости написали о якобы радиоактивной утечке в Украине и сослались на статью в норвежском СМИ, где об Украине не было ни слова
Утечка радиации: госинформагентство РФ создало фейк об Украине
Фото: thebarentsobserver.com

Российское государственное информагентство РИА Новости опубликовало фейк об Украине и якобы радиоактивной утечке. При этом они сослались на статью норвежского сайта Barents Observer, в которой не упоминалась Украина.

В статье шла речь о незначительных концентрациях радиоактивного йода-131, зафиксированных в атмосфере по всей Европе. 

РИА Новости пишут: "Известно, что на украинских атомных энергостанциях существуют серьезные проблемы с централизованным управлением и исполнением норм и стандартов работы", - такая ложная цитата впервые появилась в Комсомольской правде.         

В оригинальной статье таких слов нет. Об Украине там нет ни одного слова.

Новость, что Украина виновата в радиоактивной утечке, распространилась в других российских СМИ.

Фальшивая цитата сначала появилась в Комсомольской правде в статье, основанной на различных источниках, но не приводящей свидетельств в пользу того, что облако йода появилось в Украине.

На сайте Комсомольской правды в Украине лживая цитата и сейчас есть. Со ссылкой якобы выдержку из статьи опубликовали также и РИА Новости Украина.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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