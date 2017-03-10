Пожар в детском центре в Гватемале: число жертв выросло до 34
10.03.2017 05:26
Двадцать девочек находятся в больнице с травмами в критическом состоянии
Фото: EPA
Количество жертв пожара в реабилитационном центре в Гватемале возросло до 34. Об этом сообщает AFP.
Еще около 20 пострадавших девочек-подростков остаются в больнице. Большинство из них в критическом состоянии.
Всем жертвам от 14 до 17 лет.
Почему возник пожар, пока все еще точно не известно. В полиции предполагают, что девочки сами подожгли матрасы после того, как их на время изолировали после побега более десяти детей.
Пожар в реабилитационном центре для жертв семейного насилия, расположенном недалеко от столицы страны, возник 8 марта.
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