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Пожар в детском центре в Гватемале: число жертв выросло до 34

10.03.2017 05:26
Двадцать девочек находятся в больнице с травмами в критическом состоянии
Пожар в детском центре в Гватемале: число жертв выросло до 34
Фото: EPA

Количество жертв пожара в реабилитационном центре в Гватемале возросло до 34. Об этом сообщает AFP.

Еще около 20 пострадавших девочек-подростков остаются в больнице. Большинство из них в критическом состоянии. 

Всем жертвам от 14 до 17 лет. 

Почему возник пожар, пока все еще точно не известно. В полиции предполагают, что девочки сами подожгли матрасы после того, как их на время изолировали после побега более десяти детей. 

Пожар в реабилитационном центре для жертв семейного насилия, расположенном недалеко от столицы страны, возник 8 марта. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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