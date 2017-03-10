В Южной Корее Конституционный суд утвердил импичмент президента

Новые президентские выборы должны пройти на протяжении 60 дней

Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе. Об этом сообщает AP.



Решение поддержали все восемь судей.



Это последний шаг по отстранению Кын Хе от должности. Дальше с нее будет снята неприкосновенность.



Досрочные выборы президента пройдут в течении 60 дней. Впервые в Южной Корее демократически избранного президента отстранили от власти.



Сейчас исполняет обязанности президента премьер-министр Хван Гё Ан.