USD:  26.84  27.12   EUR:  28.14  28.81  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Южной Корее Конституционный суд утвердил импичмент президента

10.03.2017 06:45
Новые президентские выборы должны пройти на протяжении 60 дней
В Южной Корее Конституционный суд утвердил импичмент президента
Пак Кын Хе (фото - EPA)

Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе. Об этом сообщает AP.

Решение поддержали все восемь судей.

Это последний шаг по отстранению Кын Хе от должности. Дальше с нее будет снята неприкосновенность. 

Досрочные выборы президента пройдут в течении 60 дней. Впервые в Южной Корее демократически избранного президента отстранили от власти.

Сейчас исполняет обязанности президента премьер-министр Хван Гё Ан.

В декабре 2016 парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Пак Кын Хе, ее помощницу обвинили в коррупции и использовании положения для получения выгоды. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 