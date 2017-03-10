В Южной Корее Конституционный суд утвердил импичмент президента
Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе. Об этом сообщает AP.
Решение поддержали все восемь судей.
Это последний шаг по отстранению Кын Хе от должности. Дальше с нее будет снята неприкосновенность.
Досрочные выборы президента пройдут в течении 60 дней. Впервые в Южной Корее демократически избранного президента отстранили от власти.
Сейчас исполняет обязанности президента премьер-министр Хван Гё Ан.
В декабре 2016 парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Пак Кын Хе, ее помощницу обвинили в коррупции и использовании положения для получения выгоды.
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