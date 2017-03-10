Назарбаев подписал закон о расширении роли парламента Казахстана

Законопроект расширяет роль мажилиса при формировании правительства, а также дает парламенту больше возможностей контролировать работу кабмина

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон об изменениях в конституцию страны, которые расширяют роль парламента и правительства в политической жизни. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Согласно документу, правительству передается право утверждать государственные программы и единую систему финансирования и оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет госбюджета.

Кроме того, законопроект расширяет роль нижней палаты парламента страны - мажилиса - при формировании правительства, а также дает парламенту больше возможностей контролировать работу кабинета министров.

6 марта депутаты обеих палат парламента Казахстана на совместном заседании приняли во втором и окончательном чтении законопроект о внесении изменений в конституцию. Принятые поправки направлены на расширение роли парламента и правительства в политической жизни страны за счет передачи им части президентских полномочий.

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