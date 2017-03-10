В США судмедэкспертам запретили называть причину смерти Чуркина
Управление судмедэкспертов Нью-Йорка сообщило, что не будет обнародовать данные о причине и обстоятельствах смерти постоянного представителя Российской Федерации в ООН Виталия Чуркина, передает Би-би-си.
Представитель ведомства Джули Болсер заявила, что юридическое управление Нью-Йорка дало указание не разглашать информацию о результатах расследования, чтобы "соблюсти международное законодательство и протокол".
После смерти дипломата было сделано вскрытие, однако оно не помогло установить точную причину смерти, и судмедэкспертам потребовалось сделать дополнительные исследования.
20 февраля постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в возрасте 64 лет в Нью-Йорке.
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