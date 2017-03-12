В США уволили прокурора, который вел связанные с РФ громкие дела

Уволенный прокурор по Южному округу Нью-Йорка Прит Бхарара является фигурантом черного списка Москвы

Федеральный прокурор по Южному округу Нью-Йорка Прит Бхарара, ранее отказавшийся от ухода в отставку по требованию Минюста США, уволен. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой на Twitter прокурора.

"Я не подал в отставку. Несколько минут назад меня уволили", - написал Бхарара, добавив, что работать на посту прокурора было для него "величайшей честью".

В послужной список прокурора входил ряд резонансных дел, связанных в том числе с Россией. Он, в частности, выступал на стороне обвинения по делу россиянина Виктора Бута, впоследствии приговоренного в США к 25 годам за торговлю оружием.

Также на его счету - дело российского пилота Константина Ярошенко, которого осудили в США на 20 лет лишения свободы за сговор с целью контрабанды пяти тонн кокаина. Кроме того, он руководил антикоррупционным расследованием, связанным с незаконным выводом из России 230 млн долларов - махинациях, о которых писал юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.

Прокурор по Южному округу Нью-Йорка являлся фигурантом черного списка Москвы, включавшего "лиц, причастных к нарушениям прав и свобод российских граждан за рубежом". Ему был запрещен въезд в РФ.

11 марта сообщалось, что Генеральный прокурор США Джефф Сешнс попросил уйти в отставку 46 федеральных прокуроров, которые были назначены на свои должности 44-м президентом США Бараком Обамой.

Бхарара, однако, уходить в отставку отказался, мотивировав это тем, что после избрания главой государства Дональда Трампа новый хозяин Белого дома встретился с ним и якобы попросил продолжить выполнение обязанностей прокурора.

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