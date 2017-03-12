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Со здания консульства Нидерландов в Стамбуле сняли флаг

12.03.2017 13:37
Протестующие сняли голландский флаг с крыши здания консульства Нидерландов в Стамбуле и повесили вместо него турецкий
Со здания консульства Нидерландов в Стамбуле сняли флаг
Фото: EPA

Протестующие сняли флаг с крыши здания консульства Нидерландов в Стамбуле. Как сообщает AFP, выдворенная из Нидерландов министр по делам семьи и социальной политике Турции Фатма Кайя вернулась в Турцию.

Вместо голландского флага на здании теперь турецкий.

Кайя решила ехать в Роттердам на машине после того, как главе турецкого МИДа Мевлюту Чавушоглу запретили садиться на самолете на территориии Нидерландов. Министр по делам семьи находилась в Германии, поскольку участвовала в ряде мероприятий.

Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб объяснил, что по закону после решения о выдворении человека доставляют в страну, откуда он прибыл, поэтому сегодня рано утром Кайю доставили на немецкую границу.

В Стамбуле Кайя пожаловалась на жесткие действия полиции Нидерландов и заявила, что в стране объявлен негласный режим ЧП.

11 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме. Там он должен был выступить на митинге во дворе генконсульства Турции. Власти Роттердама запретили выступление Чавушоглу в рамках агитации турецких властей в поддержку Эрдогана на конституционном референдуме.

Премьер-министр Нидерландов назвал высказывания Эрдогана "безумными", а Еврокомиссар Йоханнес Хан сообщил, что ЕС урежет финансовую помощь Турции по евроинтеграции.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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