Россия выбрала своего представителя на Евровидении-2017
13.03.2017 01:10
Россию будет представлять Юлия Самойлова. Украинские активисты нашли в соцсети подтверждение, что она в 2015 году выступала в Крыму
Юлия Самойлова (фото - 1tv.ru)
Россия определилась с представителем страны на Евровидении-2017. В Киев поедет певица Юлия Самойлова.
Она известна российской аудитории по одному из талант-шоу. На конкурсе Самойлова исполнит песню "Flame Is Burning".
Самойлова имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.
На ее странице в ВКонтакте нашли запись, которая подтверждает, что Самойлова в июне 2015 года выступала в оккупированном Крыму, в Керчи.
Гражданская организация Відсіч заявила, что в понедельник подаст официальное заявление в СБУ в связи с тем, что Самойлова нарушила порядок въезда на оккупированную территорию.
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