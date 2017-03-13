Россия выбрала своего представителя на Евровидении-2017

Россию будет представлять Юлия Самойлова. Украинские активисты нашли в соцсети подтверждение, что она в 2015 году выступала в Крыму

Россия определилась с представителем страны на Евровидении-2017. В Киев поедет певица Юлия Самойлова.



Она известна российской аудитории по одному из талант-шоу. На конкурсе Самойлова исполнит песню "Flame Is Burning".



Самойлова имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.



На ее странице в ВКонтакте нашли запись, которая подтверждает, что Самойлова в июне 2015 года выступала в оккупированном Крыму, в Керчи.





Гражданская организация Відсіч заявила, что в понедельник подаст официальное заявление в СБУ в связи с тем, что Самойлова нарушила порядок въезда на оккупированную территорию.

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