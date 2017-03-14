Турция угрожает ЕС пересмотром соглашения о беженцах

Турецкий министр также высказал мнение, что у Турции есть ряд конкурентов в Европе, которые стремятся к провалу процесса принятия Анкары в Евросоюз

Турция должна вновь рассмотреть часть соглашения с Европейским Союзом по кризису с беженцами, в вопросе пересечения сухопутных границ беженцами. Об этом заявил Министр Турции по делам ЕС Омер Челик, передает турецкое агентство Анадолу.

Он также высказал мнение, что у Турции есть ряд конкурентов в Европе, которые стремятся к провалу процесса принятия Анкары в Евросоюз.

"Вместе с тем, мы знаем о планах недругов вне Европы, которые пытаются поддержать противников Анкары в ЕС", - сказал Челик.

Как передает Радио Свобода, Анкара также заявила, что приостанавливает все политические контакты с Нидерландами на высшем уровне.

Тем временем, президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель, что она "поддерживает террористов". По мнению Эрдогана, Меркель виновна в том, что Германия не дала ответ на 4,5 запросов Анкары о "подозреваемых в терроризме", в число которых Турция относит и якобы причастных к попытке переворота в стране в прошлом году.

12 марта премьер Нидерландов Марк Рютте потребовал от Эрдогана извинений за сравнение голландцев с фашистами .

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