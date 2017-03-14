СМИ: в Грузии арестован сын Деканоидзе

По данным грузинских СМИ, Тбилисский суд взял под арест сына экс-главы Нацполиции Хатии Деканоидзе. Он якобы подозревается в приобретении наркотиков

В Грузии суд взял под стражу сына экс-руководителя Национальной полиции Хатии Деканоидзе Торнике Копалеишвили. Об этом заявили в пресс-службе Тбилисского горсуда, передает Общественный вестник Грузии.

Копалеишвили сегодня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что сын Деканоидзе подозревается в приобретении и незаконном хранении наркотиков. Предварительное слушание по этому делу назначено на 12 апреля.

Местные правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют.

Сама Деканоидзе у себя в Facebook заявила, что не позволит "торговаться" ее сыном с ней. "Кто со мной пытается торговаться моим единственным ребенком, знайте, не сработает. Исключено", - написала Деканоидзе.

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