СМИ: в Грузии арестован сын Деканоидзе
В Грузии суд взял под стражу сына экс-руководителя Национальной полиции Хатии Деканоидзе Торнике Копалеишвили. Об этом заявили в пресс-службе Тбилисского горсуда, передает Общественный вестник Грузии.
Копалеишвили сегодня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Отмечается, что сын Деканоидзе подозревается в приобретении и незаконном хранении наркотиков. Предварительное слушание по этому делу назначено на 12 апреля.
Местные правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют.
Сама Деканоидзе у себя в Facebook заявила, что не позволит "торговаться" ее сыном с ней. "Кто со мной пытается торговаться моим единственным ребенком, знайте, не сработает. Исключено", - написала Деканоидзе.
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