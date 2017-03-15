Турция назвала призывы ЕС к деэскалации не имеющими ценности

Анкара считает, что ЕС занял позицию Нидерландов и вместо того, чтобы урегулировать ситуацию, подогревает антитурецкие настроения

Турция назвала призывы ЕС к рассудительности и взвешенности "такими, которые не имеют никакой ценности". Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции, передает Deutsche Welle.



В заявлении Анкара отмечает, что Евросоюз недвусмысленно стал на сторону Нидерландов, а по мнению турецких дипломатов, именно Нидерланды "нарушили права человека и европейские ценности".



Турция считает, что ЕС вместо того, чтобы урегулировать ситуацию, только подогревает "экстремизм, ксенофобию и антитурецкие настроения".



"Наши партнеры из ЕС только выборочно применяют демократические ценности, основные права и свободы. Из-за приведенных причин недальновидное заявление ЕС не имеет для нас никакой ценности", - говорится в заявлении.

Ранее Турция пригрозила ЕС пересмотром соглашения о беженцах.

11 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме.

12 марта премьер Нидерландов Марк Рютте потребовал от Эрдогана извинений за такое сравнение.

Анкара заявила, что приостанавливает все политические контакты с Нидерландами на высшем уровне.

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