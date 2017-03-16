В Сирию могут перебросить еще до 1000 американских солдат - WP

На север Сирии оборонное ведомство США может направить еще до тысячи военнослужащих в ходе подготовки сил международной коалиции к штурму Ракки - де-факто "столицы" террористической сети Исламское государство в стране. Об этом со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне пишет газета The Washington Post.

Если министр обороны США Джеймс Мэттис и затем американский президент Дональд Трамп одобрял план военного руководства, контингент войск США в Сирии будет фактически удвоен. Это, в свою очередь, пишет издание, увеличит вероятность прямого задействования американских солдат в штурме Ракки.

Ранее сообщалось, что около 500 военных и бойцов Сил спецопераций США уже переброшены в Сирию в помощь около 250 рейнджерам и 200 морпехам.

По данным Washington Post, в случае одобрения плана новые рекруты будут набраны из личного состава 24-го экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты и 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Белый дом вскоре может снять ограничения на число американских войск на Ближнем Востоке, установленные администрацией Барака Обамы. Согласно закону, в Ираке и Сирии могут находиться не более 5000 и 500 военных США соответственно.

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Ракка на карте Сирии:





17 октября 2016 года началась операция армии Ирака и коалиции по освобождению иракской "столицы ИГ" Мосула. На 24 января 2017 года войска взяли под полный контроль восточную часть города.

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