В школе во Франции произошла стрельба: подозреваемый задержан

В СМИ сообщают, что раненых было по меньшей мере двое

Во Франции в одной из школ Грасс в результате стрельбы несколько человек получили ранения. Об этом сообщает агентство AFP в Twitter.

"Несколько человек получили ранения во время стрельбы во французской школе", - сообщает агентство со ссылкой на источник в полиции.

Правоохранители уже арестовали ученика учебного заведения по подозрению в стрельбе.

Из-за стрельбы все школы города были закрыты.

Агентство Reuters уточняет, что раненых было по меньшей мере двое. При этом в полиции пока не берутся утверждать, была ли стрельба терактом.

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