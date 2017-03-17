Эрдоган обвинил ЕС в начале "крестового похода" против ислама

Президент Турции также заявил, Европа переживает похожую ситуацию, которая "предшествовала Второй мировой войне"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Европейский Союз в начале "крестового похода" против ислама. Так он прокомментировал решение Европейского суда в Люксембурге, которым европейским работодателям было разрешено запрещать своим работникам носить на рабочем месте платки и другие религиозные символы. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

"Дорогие мои братья, началась битва между крестом и полумесяцем. Других объяснений быть не может... Европа быстро откатывается в дни, предшествовавшие Второй мировой войне", - заявил президент Турции.

Кроме того, в телевизионной речи в четверг Эрдоган обратился к премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, партия которого одержала победу на парламентских выборах. "Эй, Рютте! Пусть твоя партия и заняла первое место на выборах, но ты должен знать, что ты потерял Турцию как своего друга", - заявил президент Турции.

Напомним, в последнее время наблюдается обострение отношений между Турцией и Германией и Нидерландами.

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