Эрдоган обвинил ЕС в начале "крестового похода" против ислама
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Европейский Союз в начале "крестового похода" против ислама. Так он прокомментировал решение Европейского суда в Люксембурге, которым европейским работодателям было разрешено запрещать своим работникам носить на рабочем месте платки и другие религиозные символы. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.
"Дорогие мои братья, началась битва между крестом и полумесяцем. Других объяснений быть не может... Европа быстро откатывается в дни, предшествовавшие Второй мировой войне", - заявил президент Турции.
Кроме того, в телевизионной речи в четверг Эрдоган обратился к премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, партия которого одержала победу на парламентских выборах. "Эй, Рютте! Пусть твоя партия и заняла первое место на выборах, но ты должен знать, что ты потерял Турцию как своего друга", - заявил президент Турции.
Напомним, в последнее время наблюдается обострение отношений между Турцией и Германией и Нидерландами.
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