В Молдове экс-депутата подозревают в шпионаже на Россию - СМИ

Экс-депутат молдавского парламента Юрий Болбочану был задержан в минувшую пятницу правоохранителями страны: бывшего парламентария заподозрили в работе на российские спецслужбы. Об этом пишет, ссылаясь на собственные источники в МВД Молдовы, местный ресурс News Maker.

"Из постановления прокуратуры, которое оказалось в распоряжении издания, следует, что бывший член Демпартии, который ранее проходил по громкому делу о подкупе депутатов, теперь фигурирует в уголовном деле о шпионаже и измене родине", - говорится в сообщении.

Экс-депутат был задержан после обысков 17 марта, о его точном статусе в производстве пока ничего не известно.

"Уголовное преследование начато летом прошлого года в соответствии со ст. 337 (измена родине) и ст. 338 (шпионаж) УК Молдовы. Дело ведет прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Из постановления ясно, что речь идет о связи Болбочану с помощником военного атташе посольства России в Молдове Александром Грудиным", - пояснили в издании.

По информации правоохранителей, при встречах Грудин и Болбочану применяли "строгие меры конспирации".

С учетом событий в Украине, цитирует текст документа источник, "не исключается возможное участие офицеров российских спецслужб в организации или поддержке событий, направленных на дестабилизацию социально-политической ситуации в стране".

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