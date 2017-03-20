Туск подготовит для государств-членов ЕС инструкцию по Brexit

Инструкции будут обнародованы в течение 48 часов после запуска Великобританией процедуры по выходу из состава Европейского союза, заявил Дональд Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск обещал представить проект инструкций для переговоров по вопросу выхода Британии из состава ЕС. Об этом Туск сообщил у себя в Twitter.

"В течение 48 часов после активации Великобританией 50 статьи, я представлю проект инструкций для переговоров по Brexit для 27 государств-членов ЕС", - написал президент Евросовета.

20 марта 2017 года стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй официально объявит о начале процедуры выхода страны из состава Европейского союза 29 марта.

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