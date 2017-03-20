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Туск подготовит для государств-членов ЕС инструкцию по Brexit

20.03.2017 17:35
Инструкции будут обнародованы в течение 48 часов после запуска Великобританией процедуры по выходу из состава Европейского союза, заявил Дональд Туск
Туск подготовит для государств-членов ЕС инструкцию по Brexit
Дональд Туск (фото - EPA)

Президент Европейского совета Дональд Туск обещал представить проект инструкций для переговоров по вопросу выхода Британии из состава ЕС. Об этом Туск сообщил у себя в Twitter.

"В течение 48 часов после активации Великобританией 50 статьи, я представлю проект инструкций для переговоров по Brexit для 27 государств-членов ЕС", - написал президент Евросовета.

20 марта 2017 года стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй официально объявит о начале процедуры выхода страны из состава Европейского союза 29 марта.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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