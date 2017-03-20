Меркель ответила Эрдогану на обвинение в "нацистских методах"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила турецкому президенту Реджепу Эрдогану о позиции МИД Германии относительно Турции

В понедельник, 20 марта, канцлер Германии Ангела Меркель отвергла обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в применении "нацистских методов". Об этом Меркель заявила после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

"Мои слова о том, что сравнения с нацизмом со стороны Турции должны прекратиться, остаются в силе. Без всяких "если" и "но", - заявляет Меркель.

К сожалению, по словам канцлера ФРГ, сравнения не прекратились. Он отметила, что немецкое правительство "не допустит нарушения каждого табу без уважения к страданиям, которые понесли жертвы национал-социализма".

Меркель напомнила о ноте МИД ФРГ, в которой германское правительство заявляло, что в Германии турецкие политики могут выступать только на основе принципов конституции.

Ранее президент Эрдоган обвинил канцлера Германии в применении "нацистских методов". Он заявил, что Меркель "до сих пор применяет "нацистские методы" по отношению к его турецким братьям и сестрам в Германии".

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