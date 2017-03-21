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Глава ПАСЕ привез в Сирию делегацию Госдумы РФ - СМИ

21.03.2017 11:58
Делегацию ПАСЕ возглавляет Педро Аграмунт
Глава ПАСЕ привез в Сирию делегацию Госдумы РФ - СМИ
Фото: скриншот видео

В Сирию вчера прибыла делегация депутатов ПАСЕ из Испании, Италии, Чехии и Госдумы РФ. Об этом сообщает Первый канал.

Делегацию ПАСЕ возглавляет Педро Аграмунт.

В сообщении говорится, что именно депутаты Госдумы организовали этот визит.

Делегация прибыла на российском самолете под усиленной охраной.

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12 января 2017 года сообщалось, что Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов в 2017 году.

Стоит отметить, что на сайте ПАСЕ пока нет официальной информации об этом визите. 

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11 октября 2016 года первый вице-спикер Геращенко заявила, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий президента ассамблеи Педро Аграмунта.

10 октября, открывая осеннюю сессию ПАСЕ, Аграмунт заявил, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России.

Читайте также: Историческая резолюция ПАСЕ по России: полный текст

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ЛIГАБiзнесIнформ
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