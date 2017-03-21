Глава ПАСЕ привез в Сирию делегацию Госдумы РФ - СМИ

Делегацию ПАСЕ возглавляет Педро Аграмунт

В Сирию вчера прибыла делегация депутатов ПАСЕ из Испании, Италии, Чехии и Госдумы РФ. Об этом сообщает Первый канал.

Делегацию ПАСЕ возглавляет Педро Аграмунт.

В сообщении говорится, что именно депутаты Госдумы организовали этот визит.

Делегация прибыла на российском самолете под усиленной охраной.





12 января 2017 года сообщалось, что Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов в 2017 году.

Стоит отметить, что на сайте ПАСЕ пока нет официальной информации об этом визите.









11 октября 2016 года первый вице-спикер Геращенко заявила , что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий президента ассамблеи Педро Аграмунта.





10 октября, открывая осеннюю сессию ПАСЕ, Аграмунт заявил , что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России.

Читайте также: Историческая резолюция ПАСЕ по России: полный текст

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.