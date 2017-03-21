Глава ПАСЕ привез в Сирию делегацию Госдумы РФ - СМИ
В Сирию вчера прибыла делегация депутатов ПАСЕ из Испании, Италии, Чехии и Госдумы РФ. Об этом сообщает Первый канал.
Делегацию ПАСЕ возглавляет Педро Аграмунт.
В сообщении говорится, что именно депутаты Госдумы организовали этот визит.
Делегация прибыла на российском самолете под усиленной охраной.
12 января 2017 года сообщалось, что Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов в 2017 году.
Стоит отметить, что на сайте ПАСЕ пока нет официальной информации об этом визите.
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