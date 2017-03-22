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Члены ПАСЕ требуют от Аграмунта объяснений о его визите в Сирию

22.03.2017 16:32
21 марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ из Испании, Италии, Чехии и Госдумы РФ. Делегацию возглавил Педро Аграмунт
Члены ПАСЕ требуют от Аграмунта объяснений о его визите в Сирию
Педро Аграмунт (фото - ЕРА)

Группа Европейских консерваторов в ПАСЕ обратилась к президенту ассамблеи Педро Аграмунту с требованием разъяснить ситуацию с его визитом в Сирию вместе с группой депутатов российской Госдумы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Мы (украинская делегация и другие неравнодушные члены ПАСЕ) не оставим это событие без реакции. Моя личная позиция - господин Аграмунт перешел черту в своем заигрывании с режимом Владимира Путина", - написал Гончаренко. 

21 марта сообщалось, что в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ из Испании, Италии, Чехии и Госдумы РФ. Делегацию возглавил Педро Аграмунт.

Вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация должна направить письмо в ПАСЕ с требованием дать разъяснения о статусе визита делегации. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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