Члены ПАСЕ требуют от Аграмунта объяснений о его визите в Сирию

21 марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ из Испании, Италии, Чехии и Госдумы РФ. Делегацию возглавил Педро Аграмунт

Группа Европейских консерваторов в ПАСЕ обратилась к президенту ассамблеи Педро Аграмунту с требованием разъяснить ситуацию с его визитом в Сирию вместе с группой депутатов российской Госдумы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Мы (украинская делегация и другие неравнодушные члены ПАСЕ) не оставим это событие без реакции. Моя личная позиция - господин Аграмунт перешел черту в своем заигрывании с режимом Владимира Путина", - написал Гончаренко.

21 марта сообщалось, что в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ из Испании, Италии, Чехии и Госдумы РФ. Делегацию возглавил Педро Аграмунт.

Вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация должна направить письмо в ПАСЕ с требованием дать разъяснения о статусе визита делегации.

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