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В результате теракта в Лондоне погибла женщина, много раненых

22.03.2017 18:38
Пока известно об одном погибшем, несколько человек были тяжело ранены в результате террористического акта в Лондоне, сообщает журналист
В результате теракта в Лондоне погибла женщина, много раненых
Фото: EPA

В результате наезда автомобиля у здания парламента Великобритании погибла женщина, несколько человек получили тяжелые ранения. Об этом написал журналист Амичай Штайн у себя в Twitter.

"Одна женщина мертва, и ряд других серьезно ранены в результате теракта в парламенте Великобритании", - написал журналист  Штайн.

22 марта 2017 года у здания Вестминстерсткого дворца, где заседает парламент Великобритании, произошел теракт.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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