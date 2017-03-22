В результате теракта в Лондоне погибла женщина, много раненых
22.03.2017 18:38
Пока известно об одном погибшем, несколько человек были тяжело ранены в результате террористического акта в Лондоне, сообщает журналист
Фото: EPA
В результате наезда автомобиля у здания парламента Великобритании погибла женщина, несколько человек получили тяжелые ранения. Об этом написал журналист Амичай Штайн у себя в Twitter.
"Одна женщина мертва, и ряд других серьезно ранены в результате теракта в парламенте Великобритании", - написал журналист Штайн.
#BREAKING: At least one woman dead and a number of others critically injured in UK's Parliament terror attack pic.twitter.com/YFbgz9LOhc- Amichai Stein (@AmichaiStein1) 22 марта 2017 г.
22 марта 2017 года у здания Вестминстерсткого дворца, где заседает парламент Великобритании, произошел теракт.
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