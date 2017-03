Теракт в Лондоне: последние подробности и хронология

В среду, 22 марта, в Лондоне рядом со зданием парламента Великобритании произошла серия нападений. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом. На данным момент, известно о двух погибших в результате атаки, также СМИ сообщили и гибели полицейского, который, предварительно, был ранен в ходе нападений.

Первым, кто сообщил о произошедшем, был фотограф издания Reuters. Он опубликовал фото фото с места происшествия, когда еще не успела прибыть полиция.

Около 16:45 по местному времени СМИ сообщили о стрельбе у здания Вестминстерского дворца в Лондоне, очевидцы сообщали о погибших. Позже появилась информация, что расположенном рядом с парламентом мосту машина наехала на нескольких человек.

Служба Би-би-си восстановила хронологию событий в центре Лондона, согласно которой, события развивались следующим образом:

1. Неизвестный въехал в толпу людей на автомобиле на Вестминстерском мосту, после чего с ножом направился в сторону парламента. Пострадали, по разным данным, от шести до десяти людей.

2. После того как он вбежал в ворота Вестминстерского дворца, в него было произведено несколько выстрелов. Нападавший был ранен вооруженной охраной Вестминстера. Его личность, а также состояние пока неизвестны.

Нападавший, по словам свидетелей, был "мужчина азиатской внешности 40 лет с большим ножом в руках".



Предварительно, подозреваемый в нападениях (фото - twitter.com/DivaKnevil))



Схема предварительных действий террориста (фото - twitter.com/DivaKnevil)

После сообщений об атаках заседание парламента Британии было приостановлено, доступ в здание и на прилегающие к нему кварталы перекрыт.



Вскоре полиция начала выводить людей из здания парламента, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй была срочно эвакуирована.

Watch the terrifying moment police opened fire outside of #Parliament in this eyewitness video captured by Taiwanese tourist Aaron Tsang pic.twitter.com/WrCVhWPrFK

French students were on the bridge at the time of the incident. A teacher said three of his pupils had been hit https://t.co/oiCGGVWrPq pic.twitter.com/m4P02NR0yF