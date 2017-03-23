Шотландия отложила обсуждение референдума из-за теракта в Лондоне

Первый министр Шотландии сообщила, что переговоры по референдуму о независимости приостановлены из чувства солидарности к жителям Лондона

Первый министр Шотландии Никола Стерджен выразила соболезнование пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в Лондоне и сообщила, что шотландский парламент приостанавливает обсуждение референдума о независимости из-за произошедшей трагедии. Об этом сообщает BBC.

"Мои мысли с теми, кто получил травмы, и все мы испытываем чувство солидарности с жителями Лондона сегодня вечером", - сказала она.

22 марта в Лондоне рядом со зданием парламента Великобритании произошла серия нападений. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом.

Количество погибших в результате теракта возросло до пяти человек.

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