Теракт в Лондоне: Скотленд-ярд назвал имя нападавшего

По информации полицейских, Масуду было 52 года, он был уроженцем английского графства Кент

Мужчину, напавшего на прохожих и полицейских в центре Лондона в среду, звали Халид Масуд, заявил официальный представитель Скотленд-ярда на брифинге. Об этом сообщает Би-би-си.

По информации полицейских, Масуду было 52 года, он был уроженцем английского графства Кент. Масуд был известен полиции - в прошлом его признавали виновным в избиении и незаконном хранении оружия.

В результате нападения у зданий парламента в Лондоне в среду погибли четыре человека, включая самого Масуда, по меньшей мере 40 человек ранены, из них семеро находятся в критическом состоянии.

Днем 22 марта в 14:40 по местному времени (16:40 по Киеву) мужчина за рулем автомобиля преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих. Затем он свернул к зданию британского парламента, врезался в ограду Вестминстерского дворца, выскочил из машины и набросился с ножом на безоружного полицейского. Вооруженный полицейский наряд застрелил нападавшего.

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23 марта сообщалось, что количество погибших в результате теракта в столице Великобритании возросло до пяти человек.

В интернете появились первые фото подозреваемого в совершении вчерашнего теракта.

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