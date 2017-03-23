Теракт в Лондоне: Скотленд-ярд назвал имя нападавшего
Мужчину, напавшего на прохожих и полицейских в центре Лондона в среду, звали Халид Масуд, заявил официальный представитель Скотленд-ярда на брифинге. Об этом сообщает Би-би-си.
По информации полицейских, Масуду было 52 года, он был уроженцем английского графства Кент. Масуд был известен полиции - в прошлом его признавали виновным в избиении и незаконном хранении оружия.
В результате нападения у зданий парламента в Лондоне в среду погибли четыре человека, включая самого Масуда, по меньшей мере 40 человек ранены, из них семеро находятся в критическом состоянии.
Днем 22 марта в 14:40 по местному времени (16:40 по Киеву) мужчина за рулем автомобиля преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих. Затем он свернул к зданию британского парламента, врезался в ограду Вестминстерского дворца, выскочил из машины и набросился с ножом на безоружного полицейского. Вооруженный полицейский наряд застрелил нападавшего.
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23 марта сообщалось, что количество погибших в результате теракта в столице Великобритании возросло до пяти человек.
В интернете появились первые фото подозреваемого в совершении вчерашнего теракта.
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