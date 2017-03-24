Теракт в Лондоне: число жертв увеличилось

В больнице скончался раненый прохожий. В результате теракта погибли пять человек, включая и самого террориста

В больнице скончался 75-летний мужчина, раненый возле британского парламента 22 марта. Об этом сообщает BBC.



Число жертв выросло до пяти - погибли также двое прохожих, полицейский и террорист.



Имя погибшего не называется.



Днем 22 марта в 14:40 по местному времени (16:40 по Киеву) мужчина за рулем автомобиля преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих.

Затем он свернул к зданию британского парламента, врезался в ограду Вестминстерского дворца, выскочил из машины и набросился с ножом на безоружного полицейского. Вооруженный полицейский наряд застрелил нападавшего.



Скотленд-Ярд идентифицировал нападавшего как 52-летнего уроженца английского графства Кент Халида Масуда.

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