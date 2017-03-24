Теракт в Лондоне: полиция арестовала еще двух человек

В общей сложности в рамках расследования теракта задержаны 10 человек, одна женщина была отпущена под залог

Британская полиция рапортовала о еще двух "важных арестах" по делу о теракте в центре Лондона. Таким образом, в общей сложности в рамках расследования нападения задержаны 10 человек, одна женщина была отпущена под залог. Об этом сообщает Би-би-си.

В ночь на пятницу число жертв нападения в Лондоне выросло до пяти, включая нападавшего. Пятый погибший - 75-летний житель Лондона Лесли Родс. Сообщается, что несколько десятков человек все еще находятся в больнице, двое из них - в критическом состоянии.

Днем 22 марта мужчина за рулем автомобиля преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих.

Затем он свернул к зданию британского парламента, врезался в ограду Вестминстерского дворца, выскочил из машины и набросился с ножом на безоружного полицейского. Вооруженный полицейский наряд застрелил нападавшего.

23 марта сообщалось, что количество погибших в результате теракта в столице Великобритании возросло до пяти человек.

Ответственность за эту акцию взяла на себя запрещенная в Британии и многих других странах экстремистская группировка Исламское государство.

Полиция сообщила, что мужчину, напавшего на прохожих и полицейских в центре Лондона, звали Халид Масуд. Первоначально полиция сообщила, что при рождении Масуда звали Эдриан Элмс, однако позже уточнила, что на самом деле его имя было Эдриан Рассел Аджао. Нападавшему было 52 года, он уроженец английского графства Кент.

Масуд был известен полиции: в прошлом его привлекали к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное хранение оружия и нарушение общественного порядка.

Читайте также: Теракт в Лондоне: злоумышленник находился под следствием MI5

В первый раз Масуд был осужден в 1983 году за повреждение имущества, а в последний - в 2003 году за незаконное владение холодным оружием.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.