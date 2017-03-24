Бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу
Президент Египта в 1981-2011 годах Хосни Мубарак отправился домой после шести лет заключения. Об этом сообщает агентство Би-би-си со ссылкой на адвоката свергнутого президента.
Последние пять лет Мубарак находился в военном госпитале в Каире из-за проблем со здоровьем, в суд его доставляли на вертолете.
По словам его адвоката, теперь экс-президент уехал из госпиталя и отправился домой, в Гелиополис.
2 марта 2017 года высший апелляционный суд в Египте оправдал экс-президента страны Хосни Мубарака по делу об убийстве демонстрантов во время массовых акций протеста против его правления в 2011 году.
Мубарак в 2012 году получил пожизненный срок, однако обжаловал приговор, и в 2014 году его жалобу удовлетворили.
В результате приговор был отменен, но это не устроило уже сторону гособвинения. Прокуратура подала в высший суд жалобу. Решение суда ее отклонить - окончательное и не подлежит обжалованию.
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