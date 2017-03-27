В Испании полиция нашла 7 кг кокаина в фальшивых бананах
27.03.2017 04:55
Семь килограммов наркотиков были в резиновых бананах, а еще десять - в стенках коробок
Фото: EPA
Полиция Испании арестовала двух человек, которых обвиняют в транспортировке кокаина в фальшивых бананf[. Об этом сообщают ABCNews.
Среди настоящих бананов полиция нашла 57 фейковых, сделанных из резины.
В них было семь килограммов кокаина. Еще 10 килограмм были в коробках, где перевозили фрукты.
В полиции говорят, что идет расследование по еще одному подозреваемому-итальянцу.
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