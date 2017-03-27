В Испании полиция нашла 7 кг кокаина в фальшивых бананах

Семь килограммов наркотиков были в резиновых бананах, а еще десять - в стенках коробок

Полиция Испании арестовала двух человек, которых обвиняют в транспортировке кокаина в фальшивых бананf[. Об этом сообщают ABCNews.



Среди настоящих бананов полиция нашла 57 фейковых, сделанных из резины.

В них было семь килограммов кокаина. Еще 10 килограмм были в коробках, где перевозили фрукты.



В полиции говорят, что идет расследование по еще одному подозреваемому-итальянцу.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.