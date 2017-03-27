Трамп выставил Меркель счет за услуги НАТО - СМИ

Один из министров ФРГ сказал, что Меркель не будет отвечать на подобные провокации со стороны Трампа

Президент США Дональд Трамп вручил при встрече канцлеру Германии Ангеле Меркель счет за "долг" перед НАТО. Об этом сообщает The Times.



По информации СМИ, это счет на более, чем $375 миллиардов.



Один из министров Германии назвал это счет возмутительным.



"Идея выдвижения таких требований - запугать другую сторону, но канцлер приняла это спокойно и не будет отвечать на провокацию", - сказал анонимно министр.

Ранее Трамп сказал, что Германия должна США и НАТО огромные суммы денег за предоставление дорогостоящей системы обороны. Позже министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен опровергла это заявление Трампа.

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