Трамп выставил Меркель счет за услуги НАТО - СМИ
Президент США Дональд Трамп вручил при встрече канцлеру Германии Ангеле Меркель счет за "долг" перед НАТО. Об этом сообщает The Times.
По информации СМИ, это счет на более, чем $375 миллиардов.
Один из министров Германии назвал это счет возмутительным.
"Идея выдвижения таких требований - запугать другую сторону, но канцлер приняла это спокойно и не будет отвечать на провокацию", - сказал анонимно министр.
Ранее Трамп сказал, что Германия должна США и НАТО огромные суммы денег за предоставление дорогостоящей системы обороны. Позже министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен опровергла это заявление Трампа.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
13:52
-
вчера
13:27
-
вчера
11:52
-
25.03.17
14:06
-
25.03.17
13:33