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Трамп выставил Меркель счет за услуги НАТО - СМИ

27.03.2017 06:20
Один из министров ФРГ сказал, что Меркель не будет отвечать на подобные провокации со стороны Трампа
Трамп выставил Меркель счет за услуги НАТО - СМИ
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп вручил при встрече канцлеру Германии Ангеле Меркель счет за "долг" перед НАТО. Об этом сообщает The Times.

По информации СМИ, это счет на более, чем $375 миллиардов. 

Один из министров Германии назвал это счет возмутительным.

"Идея выдвижения таких требований - запугать другую сторону, но канцлер приняла это спокойно и не будет отвечать на провокацию", - сказал анонимно министр. 

Ранее Трамп сказал, что Германия должна США и НАТО огромные суммы денег за предоставление дорогостоящей системы обороны. Позже министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен опровергла это заявление Трампа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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