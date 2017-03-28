Разведка Турции следила за сотнями людей в Германии - СМИ

По данным СМИ ФРГ, о масштабах операции стало известно после того, как глава разведки Турции вручил некий список с именами немецкому коллеге

Национальная разведывательная служба Турции следила в Германии за сотнями людей, которые подозреваются в причастности к движению Фетхуллаха Гюлена - главного оппонента президента Реджепа Эрдогана. Об этом сообщает Би-би-си.

О масштабах этой операции стало известно после того, как глава национальной разведки Турции вручил некий список с именами своему немецкому коллеге Бруно Калю, пишут немецкие СМИ.

В списке помимо фамилий содержатся адреса и телефонные номера, а также фотографии тех, за кем следила турецкая разведка.

Фетхуллах Гюлен считается в Турции вторым по влиянию человеком после Реджепа Тайипа Эрдогана. Он ведет уединенный образ жизни в добровольном изгнании в США.

Уехав в 1999 году в США на лечение, Гюлен больше не возвращался в Турцию. В 2000 году против него в Турции начали уголовный процесс, который был прекращен в 2008 году за отсутствием состава преступления.

После неудавшейся попытки государственного переворота в июле прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Гюлена в причастности к случившемуся и призвал президента США Барака Обаму выдать его Турции. Гюлен заявил, что не имеет отношения к путчу.

Новость о слежке прозвучала на фоне продолжающегося дипломатического конфликта, связанного с проведением всетурецкого референдума о внесении поправок в конституцию Турции.

Голосование для жителей Германии, Австрии, Бельгии, Франции, Швейцарии и Дании проходит с 27 марта по 9 апреля. 16 апреля референдум пройдет в самой Турции.

Если граждане Турции одобрят предлагаемые поправки в конституцию, президент страны получит новые полномочия: он сможет формировать кабинет министров, представлять бюджет, выбирать большую часть судей и публиковать указы, которые получат статус законов.

Президент также сможет объявлять чрезвычайное положение и распускать меджлис. В референдуме принимают участие около трех миллионов турецких граждан, проживающих в других странах - половина из них в Германии.

Власти стран Европы не разрешили проведение на их территории никаких политических акций в преддверии референдума, что спровоцировало острый конфликт между Турцией и руководством европейских стран.

Президент Турции обвинил страны Запада в исламофобии. "Я говорил, что с нацизмом покончено, но я ошибался, нацизм жив на Западе", - заявил он.

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