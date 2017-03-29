Лондон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости
Официальный Лондон не будет вести переговоры с Шотландией о возможности проведения повторного референдума об отделении от Великобритании. Об этом говорится в заявлении британского правительства, передает Reuters.
"Было бы несправедливо по отношению к жителям Шотландии просить их принять важнейшее решение без необходимой информации о наших дальнейших взаимоотношениях с Европой и о том, что будет представлять из себя независимая Шотландия", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что парламент Шотландии поддержал инициативу о проведении референдума о независимости до того, как Великобритания покинет ЕС.
Премьер-министр Британии Тереза Мэй, в свою очередь, уже подписала письмо-уведомление в ЕС, которым официально запустила Brexit.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
20:04
-
вчера
18:32
-
вчера
19:55
-
вчера
13:49
-
вчера
18:44