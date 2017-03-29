Лондон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

Правительство Британии считает, что несправедливо просить шотландцев принять решение без необходимой информации о дальнейших отношениях с ЕС

Официальный Лондон не будет вести переговоры с Шотландией о возможности проведения повторного референдума об отделении от Великобритании. Об этом говорится в заявлении британского правительства, передает Reuters.

"Было бы несправедливо по отношению к жителям Шотландии просить их принять важнейшее решение без необходимой информации о наших дальнейших взаимоотношениях с Европой и о том, что будет представлять из себя независимая Шотландия", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что парламент Шотландии поддержал инициативу о проведении референдума о независимости до того, как Великобритания покинет ЕС.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, в свою очередь, уже подписала письмо-уведомление в ЕС, которым официально запустила Brexit.

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