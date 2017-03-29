В Беларуси задержанный журналист объявил голодовку

Журналист проведет 15 суток в минском центре изоляции правонарушителей

В Беларуси осужденный на 15 суток журналист телеканала Белсат Александр Борозенко объявил голодовку в знак протеста с незаконным преследованием. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.



Борозенко находится в минском центре изоляции правонарушителей.

Кроме него под арест попали еще четверо представителей СМИ.

Журналист был задержан 25 марта при освещении акции протеста оппозиции против президента Александра Лукашенко.

После задержания был приговорен судом Московского района Минска к 15 суткам административного ареста по обвинению в мелком хулиганстве.

25 марта сообщалось, что в Беларуси были задержаны как минимум 25 журналистов, освещавших акции протеста оппозиции против Лукашенко.

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